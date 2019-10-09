شكرا لقرائتكم الوفود المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح تزور المتحف المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقام نجوم العالم والأولمبياد بزيارة المتحف حيث كان هناك من لم يحضر الى مصر من قبل وتعد تلك هى زيارته الأولى ، وسط إشادة بمقتنياته التى لا تقدر بمال من آثار الحضارة الفرعونية القديمة ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية داخل المتحف.

من جانب أخر تنطلق اليوم منافسات سلاح الشيش من بطولة العالم للرواد وذلك لمراحل 50 عاما سيدات ويمثل مصر ياسمين جاد و60 عاما رجال ويلعب بإسم الفراعنة صلاح نصر بينما تشارك مصر بفريق فى منافسات فرق السيف بقيادة رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى.