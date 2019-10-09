شكرا لقرائتكم الوفود المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح تزور المتحف المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقام نجوم العالم والأولمبياد بزيارة المتحف حيث كان هناك من لم يحضر الى مصر من قبل وتعد تلك هى زيارته الأولى ، وسط إشادة بمقتنياته التى لا تقدر بمال من آثار الحضارة الفرعونية القديمة ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية داخل المتحف.
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