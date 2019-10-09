شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يبحث إنهاء أزمة جيانا فاروق مع مدرب منتخب السيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه عقد جلسة استماع اليوم ،الأربعاء، لإنهاء أزمة جيانا فاروق لاعبة والمنتخب الوطني الأول ، مع هانى قشطة مدرب منتخب السيدات والتى شهدتها بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بروسيا مؤخراً.
وأكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سيم خلال الجلسة الاستماع الى اللاعبة والمدرب لمعرفة المخطئ وتحديد سبب الازمة والوصول إلى حل لها ، خاصة وأن المنتخب سيُشارك فى بطولة العالم الأسبوع المقبل ويسعى الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية فى البطولة
وكانت جيانا فاروق قد طلبت تدخل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل إيجاد حل لأزمتها مع مدرب المنتخب بحجة أنه يتقاعس عن الدفاع عن حقوقها خلال مشاركتها فى البطولات ولا يعترض على القرارات التحكيمية وهو ما يتسبب في خسارتها المباريات حسب تأكيدها ، فيما يرى المدرب ان جيانا تتواصل مع مدرب أخر ولا ترغب فى التدرب تحت قيادته.
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