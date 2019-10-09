شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري، حيث تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.
وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.
وجاءت مباريات هذا الدور كالتالي:
رنيم الوليلي x سارة جان بيري
نور الطيب x روان العربي
نوران جوهر x تيسني إيفانز
كريم عبد الجواد x ديجو إلياس
طارق مؤمن x سيمون روزنر
محمد الشوربجي x بول كول
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