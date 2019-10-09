شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري، حيث تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.

يشار إلى أن يمثل مصر في ربع النهائي كل من: رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر، روان العربي، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فيما تأهل علي فرج إلى نصف النهائي مباشرة بعد انسحاب منافسه ميجيل رودريجيز بسبب الاصابة.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

وجاءت مباريات هذا الدور كالتالي:

رنيم الوليلي x سارة جان بيري

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نور الطيب x روان العربي

نوران جوهر x تيسني إيفانز

كريم عبد الجواد x ديجو إلياس

طارق مؤمن x سيمون روزنر

محمد الشوربجي x بول كول