التفاصيل الكاملة الـ« VAR» في الدوري بمليون يورو لـ360 مباراة.. ورئيس الإسماعيلي: صبرنا نفذ.. و«صبحي» خارج حسابات «البدري»

الموجز

باتت تقنية الفيديو "الفار" فى مباريات الدورى المصري شيئًا هامًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل مسئولو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، يناقشون عرضاً من إحدى الشركات لتطبيق تقنية الفيديو "الفار" فى 360 مباراة بالدورى مقابل مليون يورو.

اجتماع للجنة الخماسية

وستعقد اللجنة الخماسية، اجتماعاً الأسبوع المقبل لاختيار العرض الأفضل من الشركات التى تقدمت للجبلاية، لتطبيق هذه التقنية، وذلك للبدء فى الإجراءات الخاصة بتوفير الأجهزة والمعدات، واستقدام خبراء أجانب ومحاضرين دوليين، لتدريب الحكام على هذه التجربة الجديدة.

الغندور

من جانبه، قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، إن تقنية الفيديو قد يتم تطبيقها خلال مباريات الدور الثانى فى حالة توفير المعدات اللازمة لتنفيذها بالإضافة لحصول عدد كبير من الحكام المصريين على رخصة التقنية من "الآى فاب" المجلس الدولى للتشريع.

التطبيق على مرحلتين

وأضاف أن تطبيق التقنية يتطلب مرحلتين وهما المرحلة الأولى "أوفلاين" وهى وجود الأجهزة عملياً داخل الملعب مع الكاميرات، وحجرة "الفار"، وتتضمن المرحلة الثانية التطبيق الفعلى للتقنية، كاشفاً أن هناك حكمين فقط حصلا على الرخصة، مشدداً على أنه لا بد من حصول 50 حكماً على الرخصة حتى يتم تطبيقها.

صبري نفذ

وفي نفس السياق، أصدر إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، بيانًا صحفيًا اليوم، بعد هزيمة الفريق أمام المصري البورسعيدي بثلاثية واحتساب حكم المباراة جهاد جريشة ثلاث ضربات جزاء علي الدراويش في بطولة الدوري المصري.

وقال "عثمان"، في تصريحات صحفية له، أن صبره نفد من الأخطاء التحكيمية، وتابع: "لن أقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن أسمح بالمساس بحقوق النادي المشروعة مجددًا فى ظل التعاون الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة إلا بإعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية".

اتحاد الكرة المسئول

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كما حمل رئيس الإسماعيلي، اتحاد الكرة مسئولياته تجاه تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو الـ(VAR) لمواكبة تطور الكرة العالمية.

وأكد رئيس الإسماعيلي، احتفاظه لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد، من أجل اتخاذ قرارات رادعة مع كل مقصر لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.

خسارة الإسماعيلي

الجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي قد سقط أمام نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشوار النادي الإسماعيلي في الموسم الجديد

وكان النادي الإسماعيلي، قد انتصر على نظيره الجونة بهدف نظيف، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الإسماعيلي حاليًا المركز العاشر، بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي جعبته 3 نقاط حتى الآن من انتصار وحيد، وخسارة آخرى.

وكان الإسماعيلي قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، وذلك عقب انتصاره في ذهاب دور الـ32 من البطولة على فريق أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4-2، قبل الخسارة في الإياب أمام ذات الفريق الليبي بهدف نظيف.

حسام البدري يعقد جلسة مع شوقي غريب

من جانب مختلف، يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول جلسة مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بعد إجراء مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، للتشاور حول بعض العناصر المشتركة بالفريقين حيث يقترب رمضان صبحى صانع ألعاب المنتخب الأولمبى، من الخروج من حسابات المنتخب الأول خلال ودية بوتسوانا المقرر لها الرابع عشر من أكتوبر الحالى، حتى يتيح الفرصة للاعب للوجود مع المنتخب الأولمبى الذى سيخوض وديتين خلال معسكره المقرر إقامته فى نفس فترة مدة معسكر المنتخب الأول المقرر انطلاقه فى الفترة من السابع حتى الرابع عشر من أكتوبر الحالى.

التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

ويستعد المنتخب الأول للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، فيما يسابق الأولمبى الزمن، لخوض منافسات البطولة الأفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويسعى حسام البدرى مع شوقى غريب، إلى حسم موقف أكثر من لاعب من الوجود مع المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، أو السماح لهم بالاستمرار مع المنتخب الأولمبى، خاصة أن الأخير مقبل على بطولة مهمة وتفرض على الجميع دعم الجهاز الفنى بقيادة "غريب"، حتى يتمكن من تحقيق حلم المصريين بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020، إذ تأهلت منتخبات مصر والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالى للمشاركة فى البطولة التى ستقام بمصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى البطولة.