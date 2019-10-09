واقعة أغرب من الخيال.. عامل يفصل تقنية "VAR" لشحن هاتفه في الدوري السعودي ويعطل 4 مباريات

الموجز

اشتعلت حرب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب تعطل تقنية الفيديو "فار"، في لقاء الفتح والنصر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالسعودية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن سبب طريف أدى إلى تعطل تقنية "VAR" في مباراة الفتح والنصر، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي في الـ30 من شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، وفقًا لمصادرها، أن السبب في تعطل التقنية خلال المباراة، كان قيام أحد العاملين بالملعب الذي شهد إقامة اللقاء، بفصل الأسلاك الخاصة بالتقنية من أجل يشحن هاتفه الخاص، دون أن يعلم أن تلك الأسلاك خاصة بالتقنية.

Advertisements

وكان الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، قد كشف عن تعطل التقنية في 4 من مباريات الدوري السعودي، وهي مباريات: الفتح والنصر، الوحدة وأبها، ضمك والاتحاد، ضمك والوحدة.

فيما أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عدد المباريات التي شهدت تعطل تقنية "VAR" في الواقع، أكثر من تلك التي أفصح عنها الإسباني تريساكو في مؤتمر صحفي عقد باتحاد كرة القدم السعودي.

ولفتت الصحيفة إلى أن واحدة من المباريات التي تعطلت بها التقنية ولم يفصح عنها رئيس لجنة الحكام كانت مباراة التعاون وأبها.

وكان "تريساكو" قد طالب الإعلام والجماهير السعودية، بعدم المبالغة في تناول أمر تعطل تقنية "VAR"، معتبرًا أن تعطله مثل تعطل أي تطبيقات كـ"واتس آب"، أو أجهزة المطار.