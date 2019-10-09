«طب نستورد منافسين ولا إيه».. من الإهانة للاعتذار.. قصة أزمة مرتضى منصور ونبيل الحلفاوي.. ورانيا فريد شوقي: حقك علينا معلش الإعلام بقي عيان

الموجز

حالة من الدعم والتأييد الجارف نالها الفنان الكبير نبيل الحلفاوي من زملائه ونجوم الرياضة ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمته الأخيرة مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، الذي سبه في مداخلة هاتفية لأحد البرامج.

بداية الأزمة

كتب الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" بعد انتهاء الأسبوع الثالث من الدوري المصري: "وبعدين بقااا؟ من أولها كده، والفرقتين!! طب نستورد منافسين ولا إيه"، في إشارة إلى تعادل فريقي بيراميدز وطلائع الجيش 2-2، وتعادل الزمالك مع أف سي مصر 1-1 وفوز الأهلي على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد".

مرتضي يهين الحلفاوي

الرد كان سريعًا من مرتضى منصور، الذي وجه الإهانات إلى الحلفاوي، واصفًا إياه بـ"الكومبارس".

تغريدات لتأييد الحلفاوي

بعد اهانات مرتضي، انهالت تغريدات تأييد الحلفاوي من نجوم الفن، فكتبت رانيا فريد شوقي: "أستاذنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والبساطة والتواضع والفن الأصيل الهادف حقك علينا معلش الإعلام ما بقاش إعلام بقي عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عاملة ودن من طين وودن من عجين احنا اسفين لحضرتك يا أستاذنا الكبير كبير مهما حصل".

اعتذار للحلفاوي

كما نشر الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، يعتذر فيه للفنان نبيل الحلفاوي، ويطلب منه ألا يغضب، لأن الجمهور الذي يحبه سيدافع عنه.

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مئات التغريدات المدافعة عن الحلفاوي أيضًا كانت من جمهوره، ومنهم ما كتبه صاحب حساب يحمل اسم حسام، قال: "أستاذنا كلنا نعتذر لك، أنت قيمة وقامة وتاريخ مشرف للفن والأدب المصرى ولا تصح إهانتك بهذا الشكل المهين... أستاذنا الكبير حقك على راسنا وكلنا آسفون".

بينما كتب آخر: "طول عمره وطني وفنان جميل من جيل أجمل علمونا الفن الحقيقي والرقي والوطنية غير المصطنعة، بجد تسلم يا نجمنا الوطني الغالي نبيل الحلفاوي".

تدخل نقيب المهن التمثيلية

عقب ذلك وبعد تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، اعتذر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، وقال: "نبيل الحلفاوي تواصل مع أشرف زكي بعد أن هاجمته، وبدوره تواصل معي وشرحت له الأمر، اعتذر للفنان نبيل الحلفاوي على ما صدر مني ضده بالأمس، فهو فنان قدير ومحترم، وأتمنى ألا يكرر هجومه على الفريق وسخريته من الفريق مُجددًا".

وأضاف منصور: "كل فنان يهاجم الزمالك أرد عليه، ثم يذهب للتحدث مع أشرف زكي كونه نقيب الفنانين وأمين صندوق النادي حاليًا، لا تضعوه في موقف محرج من البداية بالهجوم على الفريق بعد مبارياته".

تغريدة جديدة للحلفاوي

ودون الحلفاوي تغريدة جاء بها: "كالعادة.. تشعرونني بالعجز مرتين.. مرة بالعجز عن صياغة ما يكفي للتعبير عن امتناني لكم.. ومرة بالعجز عن أن أكون في مستوى كلماتكم الطيبة ومشاعركم الصادقة".

كما دون الحلفاوي قائلا: «المشكلة انتهت تماما الليلة الماضية بعد اعتذار في نفس البرنامج. لم تستغرق أكثر من يوم واحد غمرني فيه وحتى الآن فيض محبة ومشاعر صادقة من إخوة أعزاء في أسرتي الفنية بما فيها النقابة. وأيضا من الأصدقاء الأعزاء على السوشيال ميديا.جزيل الشكر والامتنان لكم جميعا».