موعد إجراء قرعة دور ال “32” من الكونفيدرالية الإفريقية 2019-2020 “مكرر” /...

بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019-2020 يتابعها عشاق الكرة الإفريقية، وخاصاً عشاق الكرة المصرية حيث يدخل الصراع في قرعة دور ال32 من البطولة عدد من الأندية المصرية وهي “المصري- بيراميدز”، وتتجه أنظار الجماهير إلي مقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، حيث تقام مراسم القرعة في أحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة مساء اليوم.

موعد قرعة دور ال32 من الكونفيدرالية، وقد أعلن الإتحاد الإفريقي أن موعد إجراء القرعة اليوم الأربعاء الموافق 9/10/2019، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة للدور ال32 للكونفيدرالية الإفريقية، وسنكون معكم أول بأول لمتابعة أخر المستجدات حتي موعد الحفل، وعرض نتيجة القرعة عقب إعلانها بالتفصيل.

أسماء الفرق المؤهلة من دور ال32 الأول

نهضة بركان، حسنية أغادير، بارادو الجزائري، موتيما بيمبي، تي إس جالاكسي، بيدفيست، زاناكو، برولين أف سي، تريانجل يونايتد، أدجوبي، بانداري، رينجرز، سان بيدور، ديجوليبا، المصري، بيراميدز.

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القنوات الناقلة لمراسم القرعة

تنقل مراسم إجراء قرعة دور ال32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، وقناة أون سبورت، ونحن معكم حتي إعلان نتيجة القرعة، ونتمني لمتابعينا مشاهدة متميزة وممتعة.