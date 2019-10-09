شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعل المصرى البورسعيدى فى تمهيدى الكونفدرالية قبل القرعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ناديا بيراميدز والمصرى قرعة دور الـ32 "ب" فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المحدد لها السابعة مساء اليوم بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

الأهلى أول المتوجين المصريين بعد تتويجه بلقب 2014 على حساب سيوى سبورت بطل كوت ديفوار، شارك فى 3 نسخ فقط، وجاءت جميعها بعد خروجه من دورى أبطال أفريقيا، شارك لأول مرة عام 2009.

فى حين توج الزمالك بلقب النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، فى مشاركته الثالثة، حيث شارك لأول مرة عام 2015، وخرج فى نصف النهائى.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية ليبدأ ظهوره مع دور الـ 32، وحقق فوزاً تاريخياً على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى مباراة الذهاب، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى، وفى لقاء العودة كرر فوزه بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للدور الثالث بالكونفدرالية بنتيجة 7-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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من بين الأندية المشاركة فى دور الـ32 "ب" بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يانج أفريكانز التنزانى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ويونياو دو سونجو من موزمبيق وفوسا جينيور من مدغشقر وكارا التوجولي وأشانتى كوتوكو الغانى وجرين إيجليز الزامبى وحوريا الغينى وإنييمبا النيجيرى وإف سى نواذيبو الموريتانى وجورماهيا الكينى، وكمبالا سيتى الأوغندى وكوتى دى أور بطل سيشيل وإليكت سبورت من تشاد، والنصر الليبى وهى الفرق التى ودعت مسابقة دورى أبطال أفريقيا من دور الـ 32، فى انتظار الخاسر من مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى.

أما الفرق الصاعدة من دور الـ32 "الأول" فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فهى، نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين ونادى بارادو الجزائرى، موتيما بيمبى الكونغولى وتى إس جالاكسى وبيدفيست بطلى جنوب أفريقيا، زاناكو الزامبي وبرولين أف سي الأوغندي وتريانجل يونايتد من زيمبابوي وأدجوبي بطل بنين وبانداري الكيني ورينجرز النيجيري وسان بيدرو بطل كوت ديفوار ودجوليبا المالي، بجانب ناديا المصري وبيراميدز.