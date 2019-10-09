شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو اتحاد الكرة بإقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد له 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك هو من طلب تأجيل القمة لارتباطه بمواجهة فريق جينيراسيون بطل السنغال يوم 24 أكتوبر الجارى، وبالتالى تأجيل القمة مرفوض لأن هناك فترة 4 أيام بين مباراة الزمالك أمام الأهلى وبطل السنغال فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن تأجيل القمة يهدد بانتظام مسابقة الدورى، ويفتح الباب بعد ذلك لمطالبة أى فريق آخر بتأجيل مبارياته سواء فى الدورى أو كأس مصر، مؤكداً أن القمة فى موعدها.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الأقرب إقامتها باستاد برج العرب أو السلام، وهو ما سيتم حسمه مع الأمن خلال الساعات المقبلة.