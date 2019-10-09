سوبر كورة.. 3 أسباب تقود حسام البدرى لصناعة المجد مع الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثا عن تكرار نجاح التجربة الوطنية فى قيادة المنتخب تأتى قيادة حسام البدرى لتعيد للأذهان مرة أخرى تحقيق الإنجازات القارية مقارنة بفشل الأجانب المتكرر، كما أن هناك عدة عوامل تجعل تجربة البدرى مع الفراعنة ذات معدلات كبيرة تشير للنجاح. "سوبر كورة" يستعرض فى التقرير التالى عدة عوامل تشير لنجاح البدرى مع المنتخب الوطنى. Advertisements لمعرفة الأسباب التى تقود حسام البدرى لصناعة المجد مع منتخب مصر عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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