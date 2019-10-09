شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه ومارتن يول وفايلر.. السمك الأكلة التى خطفت قلوب خواجات الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عادت الأكلات المصرية لتخطف قلوب المدربين الأجانب فى الكرة المصرية، بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى إعجابه بالأكل المصرى فى حواره لموقع "nau" السويسرى.

وكشف مدرب الأهلى عن رأيه فى الأكل المصرى، قائلا: "رائع، كل شىء يعد فى المطبخ أى شىء تريده، أفضل بالطبع السمك والذى يقدم بشكل لا يحصى فى مطاعم على النيل".

فايلر ليس الأول من المدربين الأجانب الذى يسقط فى غرام الأكلات المصرية وعلى رأسها السمك، والذى يبدو وكأنه الطعام المفضل للمدربين الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الأهلى فلقد كان البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى عاشقا للسمك بكل أنواعه، ويحرص على تناوله باستمرار طيلة تدريبه للفريق الأحمر، وحتى بعد الرحيل للبرتغال يحرص على تناوله كلما وطأت أقدامه أرض المحروسة.

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ولم يكتف الهولندى مارتن يول، المدير الفنى السابق للأهلى، بالإعجاب بالأكلات المصرية، إنما عمد للترويج لها، حيث نشر صورة لبعض المأكولات المصرية على رأسها الجمبرى، وعلق عليها: "أكل مذهل هنا فى مصر، أستمتع بالأكل والثقافة والناس".



مارتن يول ينشر صورة الجمبرى

رينيه فايلر، قاد الأهلى فى 6 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد ثم عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري ثم واصل التفوق وهزم أسوان بخماسية مقابل هدف فى الجولة الثالثة للدورى.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 6 فاز فى 6 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 19 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.

وتعاقد الأهلى تعاقد مع فايلر بعد إقالة الأوروجويانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى ولكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر.