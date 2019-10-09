شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أسبوع المناسبات السعيدة لنجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الوسط الرياضى أكثر من مناسبة على مدار أسبوع ما بين استقبال مولود وانتظار آخر واحتفال بزفاف على صعيد عدد من نجوم الكرة .

واستقبل هذا الأسبوع نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإنجليزى محمود حسن "تريزيجيه" مولوده الأول يزن، بينما احتفل حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق بزفافه على ميرنا على غيط ابنة نجم الإسماعيلى الأسبق .

كما احتفل هشام محمد نجم الأهلى بعيد ميلاد نجله وسط حضور زملائه، فيما ينتظر حميد أحداد نجم الزمالك السابق المنضم إلى الرجاء البيضاوى نجله الأول، حيث نشر صورته مع زوجته أميمة تبرز حملها عبر صفحته على إنستجرام.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح مناسبات النجوم فى أسبوع فى الصور التالية :

حسنى عبد ربه و زوجته ميرنا

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عيد ميلاد نجل هشام محمد 2



محمود تريزيجيه يستقبل نجله يزن



عيد ميلاد نجل هشام محمد



حميد أحداد و زوجته أميمة