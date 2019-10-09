شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يعقد جلسة استماع اليوم لإنهاء أزمة جيانا وقشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الكاراتيه جلسة استماع، اليوم الأربعاء، لإنهاء أزمة جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطنى الأول مع هانى قشطة مدرب منتخب السيدات، والتى شهدتها بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بروسيا مؤخراً.

من جانبه أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سيم خلال الجلسة الاستماع إلى اللاعبة والمدرب لمعرفة المخطئ، وتحديد سبب الأزمة والوصول إلى حل لها، خاصة أن المنتخب سيُشارك فى بطولة العالم الأسبوع المقبل ويسعى الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية فى البطولة.

كانت جيانا فاروق قد طلبت تدخل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية من أجل إيجاد حل لأزمتها مع مدرب المنتخب، بحجة أنه يتقاعس عن الدفاع عن حقوقها خلال مشاركتها فى البطولات، ولا يعترض على القرارات التحكيمية، وهو ما يتسبب فى خسارتها المباريات حسب تأكيدها، فيما يرى المدرب أن جيانا تتواصل مع مدرب آخر ولا ترغب فى التدرب تحت قيادته.