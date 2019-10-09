شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب x روان العربى.. منافسات المصريين فى أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجارى، حيث تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.

ويمثل مصر فى ربع النهائى كل من: رنيم الوليلى، نور الطيب، نوران جوهر، روان العربى، محمد الشوربجى، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فيما تأهل على فرج إلى نصف النهائى مباشرة بعد انسحاب منافسه ميجيل رودريجيز بسبب الإصابة.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.

أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات، وذلك فى نسخة 2017.

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وجاءت مباريات هذا الدور كالتالى:

رنيم الوليلى x سارة جان بيرى

نور الطيب x روان العربى

نوران جوهر x تيسنى إيفانز

كريم عبد الجواد x ديجو إلياس

طارق مؤمن x سيمون روزنر

محمد الشوربجى x بول كول