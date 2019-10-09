شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور الثالث للكونفدرالية بمشاركة بيراميدز والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة الدور الثالث لبطولة الكونفيدرالية التى تتأهل له الأندية، التى لم تتأهل إلى دور المجموعات فى دورى الأبطال.

ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية، والتى توج بها على حساب نهضة بركان المغربى بعد الهزيمة بهدف دون رد فى لقاء الذهاب، ثم الفوز بنفس النتيجة فى مباراة الإياب التى أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى كانت فى صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة فى تاريخه.

وحجز بيراميدز مقعده بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب لدور الـ32 "الأول" على شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 2–1، فيما تأهل المصرى للدور ذاته بعدما تفوق على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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الأندية المتأهلة للدور الثالث بالكونفيدرالية

تأهل 32 فريقًا إلى الدور الثالث فى كأس الكونفيدرالية، وسيتم سحب القرعة لتقام مباريات دور الـ16 مكرر من مباراتى ذهاب وعودة على أن يتأهل 15 فريقًا يشاركون فى دور المجموعات المقبل.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية:

موتيما بمبى الكونغو وبيدفيست بطل جنوب أفريقيا وغالاكسي جنوب أفريقيا وزاناكو من زامبيا وبرولين من أوغندا وتريانغل من زيمبابوى وأدغوبى من بنين وحسنية أغادير ونهضة بركان من المغرب والمصري البورسعيدى وبيراميدز المصرى وباندارى الكينى وإينوغو رينجرز من نيجيريا ودغولبيا المالى وسان بيدرو من كوت ديفوار وبارادو الجزائري.

الأندية المنتقلة من دورى الأبطال

هورويا كوناكرى الغينى وكمبالا سيتى الأوغندى وكوتى دى أور من سيشيل وإليكت سبورت التشادى ويانغ أفريكانز التنزانى ويونياو دو سونغو من موزمبيق وكانو سبورت من غينيا الاستوائية والنصر الليبي وغورماهيا الكيني وفوسا جينيور من مدغشقر وكارا من توغو وأشانتي كوتوكو الغاني ونواذيبو الموريتاني وإنيمبا النيجيرى والاتحاد الليبى.