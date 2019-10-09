على فرج يتأهل لنصف نهائى أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد انسحاب منافسه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش إلى الدور نصف النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجارى.
جاء تأهل على فرج بشكل مباشر بعد انسحاب منافسه الكولومبى ميجيل رودريجيز من الدور ربع النهائى للبطولة بعد تعرضه للإصابة فى الركبة، ليحجز البطل المصرى أول المقاعد فى الدور نصف النهائى.
تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وكان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.
أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك فى نسخة 2017.
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