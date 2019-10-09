شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. وصعد 15 ناديًا لدور المجموعات بمسابقة دوري الابطال وهم الأهلى من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، فى حين قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى. وسيكون تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات كالتالى: Advertisements المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولى المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى - الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالى - الرجاء البيضاوى المغربى - صن داونز الجنوب أفريقى التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى - أول أغسطس الأنجولى - بلاتينيوم الزيمبابوى - اتحاد العاصمة الجزائرى التصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبى

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