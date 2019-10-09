محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد الزمالك vs وداد السمارة مباراة ودية 08:45 ـ ألمانيا vs الأرجنتين ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS 1 HD Advertisements تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 05:00 ـ جيبوتي vs جامبيا 05:00 ـ ليبيريا vs تشاد 05:00 ـ موريشيوس vs ساو تومي وبرينسيبي 05:00 ـ جنوب السودان vs سيشيل

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كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك.. وألمانيا والأرجنتين.. أبرز مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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