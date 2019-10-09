رياضة | أزمة عنيفة بين زيدان ورئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة بين زيدان ورئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في أزمة مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لرغبة الأول في التدخل في اختصاصات المدرب الفنية واختياراته للاعبين وذلك في اجتماع شخصي بينهما للحديث عن أزمات الفريق قبل فترة التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة ديفنسا سنترال عن أن رجل الأعمال الإسباني تواصل بشكل شخصي مع زيزو في آخر 48 ساعة، بعد الفوز الشاق على غرناطة 4-2، لترتيب اجتماع الإثنين، الذي أراد من خلاله بيريز، تسجيل اعتراضه على تهميش الموهوب البرازيلي رودريجو.

وأبدى بيريز تعجبه لعدم الاعتماد على صاحب الـ18 عامًا لا سيما بعد ظهوره اللافت في مباراته الأولى مع الفريق ضد أوساسونا، عندما أذهل الجميع بهدفه الرائع بعد أقل من دقيقتين من مشاركته كبديل، وهو ما جعل بيريز يطلب من المدرب إعطاء رودريجو دقائق أكثر بعد انتهاء العطلة الدولية.

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ورفض زيزو إطلاق الوعود للرئيس، بحجة الوفرة الهائلة في مركزه، متمثلة في أسماء بحجم إدين هازارد وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، وهو ما يكبل المدرب ويجعله في حيرة من أمره، لمنح رودريجو دقائق أكثر في مباريات لا تحتمل الخروج بنتائج سلبية.

وانتقل رودريجو إلى ريال مدريد الصيف المنقضي قادما من سانتوس البرازيلي مقابل رسوم تخطت حاجز الـ40 مليون يورو إلا أنه لم يكن محظوظا بما فيه الكفاية بسبب الإصابة التي عرقلت بدايته مع الفريق الانتقالات الصيفية.