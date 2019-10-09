رياضة | ميسي: توقعت انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي: توقعت انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني أنه خشي انضمام نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي إلى ريال مدريد.

وقال ميسي في تصريحات مع "راديو كتالونيا RAC1": "اعتقدت في الميركاتو الصيفي أن نيمار إذا لم يأت إلى هنا سينتقل إلى ريال مدريد".

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وأضاف ميسي: "نيمار أراد الرحيل عن باريس سان جيرمان من أجل التغيير واعتقدت أن رئيس ريال مدريد نجح في إقناعه بالانضمام إلى صفوفه فريقه".

يذكر أن نيمار كان مطلوبًا للعودة في برشلونة بعد قضاء موسمين مع نادي باريس سان جيرمان الذي ضمه عام 2017 من النادي الكتالوني قي صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.