رياضة | قرعة دوري الأبطال.. ما بين ثقة الأهلاوية وترقب زملكاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري الأبطال.. ما بين ثقة الأهلاوية وترقب زملكاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر اليوم عشاق قطبي الكرة المصرية الأهلي، والزمالك إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا لتحديد شكل دور المجموعات للبطولة، فالمارد الأحمر صعد على حساب كانو سبورت بعد الفوز عليه ذهابا واياباً ، بينما الزمالك تم تحديد يوم 24 أكتوبر الجاري لإعادة مباراة الإياب مع فريق جينراسيون السنغالي والذي حقق الفوز على الأبيض بنتيجة هدفين لهدف، ومع أحتمالية صعود أبنا القلعة البيضاء تبقى الحالة المعنوية التي يقبل عليها الفريقين:-

أولاً الأهلي

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استعد الأهلي جيداً لخوض دوري المجموعات في بطولة أفريقيا وبمعنويات مرتفعة للغاية خاصة بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، والفوز ذهاباً وإيابا لأول مرة منذ فترة طويلة في بطولة أفريقيا على فريق كانو سبورت ، وتشير التوقعات أن البطولة الحالية ستشهد إنجاز أفريقي جديد للأهلي، خاصة في ظل المستوى الكبير لنجوم القلعة الحمراء وتحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي أقنع الجمهور الأهلاوي بمستواه وقدراته.

ثانياً الزمالك

على الرغم من بدايته المميزة مع الزمالك، إلا أن الصربي ميتشو يبدو وأنه فقد ضالته وبدأت الأمور تنفرط من بين يديه شيئاً فشيئاً ، فخسر السوبر المصري أمام الأهلي وتدنى مستوى الفريق في الدوري وتعادل بشكل غير متوقع مع فريق إف سي مصر الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، بالإضافة الى التذبذب الاداري وأمة إعادة مباراة جينراسيون القادمة وطلبه تأجيل مباراة الأهلي.