رياضة | مدافع برشلونة يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكون بينهما في الدوري الإسباني.

وقال بيكيه إنه لم يسبق له ارتداء قميص ريال مدريد من قبل ربما يرجع ذلك إلى "الحساسية" التي يعاني منها.

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وأضاف مدافع إسبانيا السابق خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "إل هورميجويرو": "تبادلت قميص ريال مدريد مع أكثر من لاعب خلال مباريات الكلاسيكو لكن لم أرتدِه أبدًا. بسبب الحساسية وما شابه".

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد في كامب نو يوم 26 أكتوبر ضمن الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.