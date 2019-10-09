رياضة | ميسي يحقق رقمًا شخصياً مميزا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقمًا شخصياً مميزا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إحصائية عالمية أن ليونيل ميسي حقق 10 مراوغات في آخر مباراتين خاضهما مع برشلونة بالإضافة إلى أنه تجاوز دفاع إنتر ميلان بمفرده في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة والتي انتهت بفون البرسا بهدفين مقابل هدف.

وذكر موقع سكواكا للإحصائيات أن ميسي سجل هدفا مثاليا من ركلة حرة في فوزه على أشبيلية برباعية نظيفة ليعود لتوه عقب سلسلة من الإصابات المريرة، حيث عانى في بداية الموسم الحالي من مشاكل في العضلات.



وأشار الموقع الإحصائي إلى أن البرغوث الأرجنتيني عاد وصار مستعدا لتقديم وإثبات أنه أفضل لاعب في العالم، حيث أكمل ميسي 10 مراوغات في آخر مباراتين له مع البلوجرانا أمام كلا من إنتر ميلان وأشبيلية.

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وعلق الموقع الإحصائي في هذا الشأن:" حقق ميسي 10 مرواغات في كل مباراة، 20 في المجمل في أسبوع واحد فقط، وميسي يبلغ من العمر 32 عامًا، يا له من لاعب!".



وأوضح الموقع الإحصائي أنه بصرف النظر عن مهارات ميسي في المراوغة فإنه قد تجاوز أيضا دفاع إنتر ميلان بأكمله وقدم تمريرة حاسمة لزميله لويس سواريز وسجل هدفا مميزا من ركلة حرة أمام إشبيلية بل وحاول إنقاذ عثمان ديمبيلي من البطاقة الحمراء.



ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في الشهر الماضي في خطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.



وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.