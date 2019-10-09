رياضة | رينيه فايلر يحتوي غضب وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يحتوي غضب وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية، أن مدرب النادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، قد نجح في إحتواء حالة الغضب التي سيطرت على نجم الفريق، بسبب عدم مشاركته في المباريات في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، على الرغم من جاهزيته الفنية والبدنية.



وأوضح مصدر داخل النادي الأهلى، أن فايلر قد عقد جلسة مطولة مع الدولي المغربي وليد أزارو في الساعات الماضية ووعده خلالها بالمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة في حالة ظهر بشكل جيد في المباريات، وذلك بعدما طلب وليد أزارو أن يشارك ويحصل على فرصة لإثبات جدارته في مركز المهاجم الأول للنادي الأهلي في القترة القادمة.

وأكد فايلر في حديثه إلى وليد أزارو، أن الجميع سوف يحصل على فرصة للمشاركة تحت قيادته، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك مباريات لا تحمل التجربة، لذا فإن مشاركة أزارو سوف تأتي مع الوقت، وحسب ظروف ومقتضيات المنافسين، مشيرًا إلى كونه لا ينظر إلى المصالح الشخصية، بل يضع نصب عينه فقط مصلحة النادي الأهلي، والأكثر جاهزية بدنية وفنية هو من سيشارك ويحصل على الفرصة.