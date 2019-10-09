رياضة | آخرهم ياسمين الخطيب.. أجمل صور محمد صلاح مع المشاهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم ياسمين الخطيب.. أجمل صور محمد صلاح مع المشاهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة التشكيلية والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب صورة لها يوم الأربعاء، برفقة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك علي هامش حضورهما حفل جائزة "رجل العام" والذي توج بها اللاعب المصري.

وآثارت صورة محمد صلاح مع ياسمين الخطيب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إنهالات التعليقات من رواد ومتابعي السوشيال ميديا على الصورة، بين تعليقات تعبر عن الإعجاب بالصورة، وبعض التعليقات الساخرة، خاصة وأن "صلاح" يغيب عن معسكر منتخب مصر بداعي معاناته من الإجهاد.

واعتاد نجوم الفن والإعلام العرب والعالميين على التقاط الصور مع محمد صلاح حيث انتشرت صورًا عديدة لنجم منتخب مصر مع مشاهير مصريين وعرب وعالميين من مختلف المجالات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وفي احتفالات ومناسبات رسمية بعدما لمع اسمه مع فريق ليفربول الإنجليزي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز صور محمد صلاح مع المشاهير:

دانيال كريج

حصل محمد صلاح على صورة مع الممثل العالمي دانيال كريج بطل سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة، وجاءت الصورة بعد قيام "كريج" بزيارة غرفة ملابس ليفربول عقب مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي في يوليو الماضي.

إميليا كلارك

نشر محمد صلاح في وقت سابق صورة له مع الممثلة العالمية إميليا كلارك بطلة مسلسل المغامرات والفانتازيا "Game of Thrones" أثناء تواجدهما باحتفالية مجلة "Time" العالمية لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.

جيمي فالون

من المشاهير الذي ظهر معهم محمد صلاح، الممثل ومقدم البرامج الأمريكي الشهير "جيمي فالون" وذلك خلال حفل مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم خلال عام 2019.

تريفور نوح

ظهر ايضًا محمد صلاح في صورة سابقة برفقة الفنان الكوميدي الشهير تريفور نوح، خلال زيارة الأخير غرفة ملابس فريق ليفربول الإنجليزي.

أليكس مورجان

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من المشاهير الذين ظهروا مع محمد صلاح أيضًا أليكس مورجان نجمة منتخب أمريكا للسيدات لكرة القدم، وذلك خلال حفل مجلة "تايم" الأمريكية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

أمينة خليل

نشرت الفنانة المصرية أمينة خليل صورة لها رفقة محمد صلاح خلال تواجدهما في الجونة.

رامي مالك

التقي محمد صلاح مع الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك خلال حفل مجلة "تايم" للشخصيات الأكثر تأثيرًا في العالم، يذكر أن "مالك" الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل العام الماضي.

المصارع شيمس

من المشاهير الذين ظهروا مع محمد صلاح المصارع الاسكتلندي ونجم "شيمس" والذي نشر بعض الصور برفقة نجم ليفربول، حيث التقي الثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2018 خلال تواجد "صلاح" في معسكر ليفربول استعدادًا للموسم الجديد.

جيسي عبدو

نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة لها مع محمد صلاح بعد لقائهما في أحد المجمعات التجارية في دبي وذلك خلال شهر مارس الماضي، وآثات هذه الصورة جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

باسم يوسف

ظهر محمد صلاح ايضًا مع الإعلامي الساخر باسم يوسف وذلك على هامش حضورهما حفل "رجل العام"، حيث حرص "باسم" على تقديم صلاح بشكل كوميدي لتسلم الجائزة، والتقاط سيلفي معه بشكل مجنون وغريب.

يسرا

الفنانة المصرية يسرا حرصت ايضًا على التقاط صورة تذكارية مع محمد صلاح بعد حصوله على جائزة "رجل العام" خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي مساء الاثنين.

مينا مسعود

حرص الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، على التقاط صورة تذكارية مع محمد صلاح خلال حضورهما حفل "رجل العام" الذي توج "صلاح" بها، بينما حصل "مينا" على جائزة "موهبة العام".