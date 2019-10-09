رياضة | مصر تخسر من إيطاليا في كأس العالم للطائرة باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تخسر من إيطاليا في كأس العالم للطائرة باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط المنتخب المصري الأول لكرة الطائرة، أمام نظيره الإيطالي، خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في اليابان.

وفاز منتخب إيطاليا على الفراعنة بنتيجة 3-0، في مباراة لم تتخطى حاجز الساعة ونصف، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول (25-19)، الشوط الثاني (26-21)، الشوط الثالث (25-22).

وبعد تلك الخسارة، توقف رصيد منتخب مصر عند 7 نقاط في المركز السابع، بينما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 8 نقاط بالمركز السادس.

ومازال متبقي لمصر ثلاث مواجهات أمام كل من اليابان وتونس والارجنتين، تستطيع إعادة الفراعنة للمنافسة.

ونجح المنتخب المصرى فى تحقيق انتصارَين فى أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل "1-3"، وكندا "2-3"، وروسيا "1-3"، واخيرًا إيطاليا "3-0".

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ويواصل المنتخب المصرى مبارياته بالبطولة، غدًا الخميس، بمواجهة نظيره البولندي ضمن لقاءات الجولة السابعة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى الرابعة والنصف، فجر غدًا الخميس، وتُنقل عبر قناة "النيل للرياضة"، "أبوظبي الرياضية 2".

الجهاز الفني للفراعنة

ويقود تدريب المنتخب المصرى للكرة الطائرة، المدرب الهولندى جيدو فيرمويلين صاحب الـ55 عاما، ويعاونه المدرب أحمد عاشور، والدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، ورجب قطب محلل الأداء، ومنصور أحمد مدير المنتخب، وشريف الشمرلي مدير المنتخبات الوطنية.

قائمة اللاعبين

ويمثل مصر في كأس العالم للكرة الطائرة 14 لاعبا هم عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.