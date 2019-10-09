رياضة | تشيلسي ينضم لسباق الحصول علي خدمات نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينضم لسباق الحصول علي خدمات نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إسبانية اليوم الأربع أن هناك اهتمام من نادي تشيلسي الإنجليزي بضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الموسم المقبل، وذلك بعد اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة باللاعب خلال الميركاتو الصيفي السابق.

وأعلن موقع "دون بالون" الإسباني أن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي يرى نيمار هو البديل المناسب القادر على تعويض رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، وأن البلوز مستعدة لدفع 210 ملايين يورو من أجل ضم اللاعب والدخول في الصراع عليه مع قطبي الكرة الإسبانية.

وبات نيمار دا سيلفا محل جدل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث عرضه نادي باريس سان جيرمان إلى البيع لعدة أندية كان أقربها نادي ريال مدريد وبرشلونة، ولكن انتهى المطاف ببقاء اللاعب داخل أروقة ملعب حديقة الأمراء بسبب مغالاة البي إس جي في سعر اللاعب.

وفي سياق متصل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين بسبب خرقه قواعد انتقالات اللاعبين القصر وذلك في فبراير الماضي، وهو ما يعني أن البلوز لا يستطيعون شراء نيمار في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفي حالة الحصول على خدمات اللاعب سيكون في الميركاتو الصيفي المقبل.