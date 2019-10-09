شكرا لقرائتكم على فرج يتأهل لدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، يتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري.

وتأهل علي فرج بشكل مباشر بعد انسحاب منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز من الدور ربع النهائي للبطولة بعد تعرضه للإصابة في الركبة، ليحجز البطل المصري أولى المقاعد في الدور نصف النهائي.

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وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.