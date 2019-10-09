شكرا لقرائتكم على فرج يتأهل لدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأهل علي فرج بشكل مباشر بعد انسحاب منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز من الدور ربع النهائي للبطولة بعد تعرضه للإصابة في الركبة، ليحجز البطل المصري أولى المقاعد في الدور نصف النهائي.
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