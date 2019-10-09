شكرا لقرائتكم الأهلي يوجه الدعوة لمارتن لاسارتي لحضور احتفالية تسلم الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو النادي الأهلى الدعوة للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق لحضور الأحتفالية التى يُقيمها إتحاد الكرة غداً ، الخميس، للنادي الاهلي تكريماً له بالتتويج ببطولة الدوري عن الموسم الماضي .

ويأتي قرار الاهلي بتوجيه الدعوة للاسارتي بإعتبار كان شريك أساسي في لقب الدوري الذى حصده المارد الأحمر في الموسم الماضي رغم البداية الصعبة للفريق مطلع الموسم حيث قاد المدرب الأورجوياني الفريق للتويج بالدوري قبل أن يرحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز ، كما وجه مسئولو الاهلي الدعوة للاعبي الفريق الذين رحلوا خلال فترة الأنتقالات الصيفية الأخيرة سواء على طريق البيع النهائي أو الأعارة ويرغب الاهلي في حضور جميع اللاعبين الذين شاركوا في هذا الأنجاز.

كما تواصل الاهلي مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني للسماح للاعبين الدوليين بحضور احتفالية الفوز بدرع الدوري العام عن الموسم الماضي، والمقرر اقامتها مساء غداً الخميس فى أحد الفنادق الكبري، كما تم التواصل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، للموافقة أيضاً على خروج رباعي الأهلى من المعسكر لحضور احتفالية الفوز بالدوري ، ويضم المنتخب الأول 7 لاعبين من الأهلى وهم المصاب عمرو السولية، محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ويضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفي شوبير وعمار حمدي، فيما يتعذر حضور الثلاثي الأجنبي الدولي للاحتفالية وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول لوجودهم مع منتخبات بلادهم.

وتأجلت احتفالية فوز الأهلى بالدوري أكثر من مرة بسبب ارتباطات الفريق الاحمر المحلية والإفريقية، قبل أن يتم تحديد غداً الخميس موعداً لإقامة الاحتفالية والتي ستشهد العديد من الفقرات الهامة، والتي ستشهد حضور مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية وجهاز الكرة بالكامل.