شكرا لقرائتكم قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 .. تعرف على تصنيف الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، تجرى قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا 2019 بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر. وكان قد صعد 15 ناديًا لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل، في حين قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الاياب بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي. وسيكون تصنيف الاندية المتأهلة لدور المجموعات كالتالي : المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلي - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي Advertisements المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى - الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالي - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – أول أغسطس الانجولى - بلاتينيوم الزيمبابوي - اتحاد العاصمة الجزائري التصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبي.

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