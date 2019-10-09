شكرا لقرائتكم قرعة دوري ابطال افريقيا 2019 .. تعرف على تصنيف الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكون تصنيف الاندية المتأهلة لدور المجموعات كالتالي :
المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى - الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالي - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي
التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – أول أغسطس الانجولى - بلاتينيوم الزيمبابوي - اتحاد العاصمة الجزائري
التصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبي.
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