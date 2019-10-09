شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعو لاسارتي والمُعارين والراحلين لحفل التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو النادي الأهلى الدعوة للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق لحضور الاحتفالية التى يُقيمها اتحاد الكرة غدًا، الخميس، للنادي الأهلي تكريمًا له بالتتويج ببطولة الدوري عن الموسم الماضي .

ويأتي قرار الأهلي بتوجيه الدعوة للاسارتي باعتباره شريكًا أساسيًا في لقب الدوري الذى حصده المارد الأحمر في الموسم الماضي رغم البداية الصعبة للفريق مطلع الموسم حيث قاد المدرب الأورجوياني الفريق للتويج بالدوري قبل أن يرحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز، كما وجه مسئولو الأهلي الدعوة للاعبي الفريق الذين رحلوا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة سواء على طريق البيع النهائي أو الإعارة ويرغب الأهلي في حضور جميع اللاعبين الذين شاركوا في هذا الإنجاز.

كما تواصل الأهلي مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني للسماح للاعبين الدوليين بحضور احتفالية الفوز بدرع الدوري العام عن الموسم الماضي، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس فى أحد الفنادق الكبري، كما تم التواصل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للموافقة أيضًا على خروج رباعي الأهلى من المعسكر لحضور احتفالية الفوز بالدوري، ويضم المنتخب الأول 7 لاعبين من الأهلى وهم المصاب عمرو السولية، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، ويضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفي شوبير وعمار حمدي، فيما يتعذر حضور الثلاثي الأجنبي الدولي للاحتفالية وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول لوجودهم مع منتخبات بلادهم.

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وتأجلت احتفالية فوز الأهلى بالدوري أكثر من مرة بسبب ارتباطات الفريق الأحمر المحلية والأفريقية، قبل أن يتم تحديد غدًا الخميس موعداً لإقامة الاحتفالية والتي ستشهد العديد من الفقرات المهمة، والتي ستشهد حضور مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية وجهاز الكرة بالكامل.