شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد الخواجات فى 3 جولات.. فايلر بريمو.. ميتشو مهزوز.. وديسابر مقنع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسد الستار عن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز المصري، التي حملت في نهايتها أولى مفاجآت الموسم بتعادل الزمالك وخسارة أول نقطتين في سباق الموسم أمام نادي مصر الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منهما.
الجولات الثلاثة الأولى أسفرت عن تصدر النادي الأهلي منفردًا جدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما تعثر كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك بتعادل وحيد في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي برصيد 7 نقاط.
"سوبر كورة" يستعرض حصاد المدربين الستة الأجانب فى الدورى المصري بعد ثلاثة جولات وهم فايلر مع الأهلى، ميتشو مع الزمالك، ديسابر مع بيراميدز، ميودراج مع الإسماعيلى، نيبوشا مع الجونة، وفارياس مع طلائع الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. حصاد الخواجات فى 3 جولات.. فايلر بريمو.. ميتشو مهزوز.. وديسابر مقنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.