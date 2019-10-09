شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد الخواجات فى 3 جولات.. فايلر بريمو.. ميتشو مهزوز.. وديسابر مقنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسد الستار عن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز المصري، التي حملت في نهايتها أولى مفاجآت الموسم بتعادل الزمالك وخسارة أول نقطتين في سباق الموسم أمام نادي مصر الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

Advertisements

الجولات الثلاثة الأولى أسفرت عن تصدر النادي الأهلي منفردًا جدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما تعثر كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك بتعادل وحيد في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي برصيد 7 نقاط.