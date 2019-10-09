شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة جنوب أفريقيا تصل القاهرة اليوم لمواجهة المنتخب الأولمبى وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم بعثة منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى، إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب وديا يومى 11 و13 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.

وأعلن شوقى غريب أسماء 28 لاعبًا للمعسكر المقام حاليًا استعدادًا للمباراتين، وهم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

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يذكر أن القرعة أوقعت مصر فى المجموعة الاولى بأمم أفريقيا تحت 23 سنة، مع منتخبات مالى وغانا والكاميرون.