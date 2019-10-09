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الامارات | مكافأة مغرية من تركي آل الشيخ للاعبي الهلال حالة الفوز ب"أبطال آسيا"

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفّز  رئيس الهيئة العامة للترفيه في تركي آل الشيخ، لاعبي نادي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ووعد بمكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق اللقب.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إن شاء الله نروح سوا وناخذ الكاس ومني مكافأة 200 ألف لكل لاعب لو جابوه".

وقطع الفريق السعودي شوطا كبيرا نحو المشهد الختامي بفوزه على أرض السد بأربعة أهداف لهدف في لقاء الذهاب من الدوري نصف النهائي.

وسبق لتركي آل الشيخ قد أعلن نيته حضور المباراة النهائية لأبطال آسيا، مما دفع رئيس الهلال فهد بن نافل للترحيب به بتغريدة قال فيها: "الله يحييك الهلال في انتظارك".
ويمتلك الهلال كل المقومات الفنية التي تؤهله للفوز باللقب القاري وإسعاد جماهيره بالوصول إلى العالمية بخوض غمار المنافسة في مونديال الأندية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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