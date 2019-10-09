شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى «الخطيب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلة، متمنيًا له الشفاء.

وقال «آل الشيخ» في مقطع فيديو عبر صفحته في «فيس بوك»: «لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير بصحة وعافية إن شاء الل»ه.

كان النادي الأهلي أعلن أن «الخطيب»، سيخضع لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني «بيرتا لانفي».

وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي إنتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.. وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والألتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحه والتي سيتم صرف النظر عنها إذا مازالت الآلام.

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وقال الطبيب المعالج أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني «بيرتا لانفي» إن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نفس المكان، وبالتالي من الأفضل الابتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى.

وأشار إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على الكابتن محمود الخطيب بمستشفى الملكي بالأسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الألام هو انزلاق غضروفي مرتجع.

ولابد من استئصالة أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الكابتن الخطيب لكثرة الجراحات السابقة.

وأوضح أنه إذا ماتم استنفاذ العلاج التحفظي واستمرت الآلام فلابد من إجراء عملية جراحية في ألمانيا لأستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

وأكد الدكتور فرهود أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي أحتقان في العصب، لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية الكابتن محمود الخطيب من جراحه جديدة، وكل الأمور واردة.