شكرا لقرائتكم منتخب جنوب أفريقيا يصل اليوم لمواجهة الأولمبى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صل اليوم بعثة منتخب جنوب افريقيا الأولمبى، إلى القاهرة استعدادا لمواجهة المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب وديا يومىّ 11 و13 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة.

وأعلن شوقى غريب أسماء 28 لاعبا للمعسكر المقام حاليا استعدادا للمباراتين، وهم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

الدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.

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خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أ حمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.

الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

يذكر أن القرعة أوقعت مصر فى المجموعة الاولى بأمم افريقيا تحت 23 سنة، مع منتخبات مالى وغانا والكاميرون.