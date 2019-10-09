تعرف على تفاصيل وكواليس أزمة جنش مع الزمالك...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الزمالك فى إنهاء أزمة مستحقات محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأبيض، بعد المساعى التى قادها أمير مرتضى المشرف على الكرة وشيكابالا قائد الفريق لتوضيح سوء التفاهم الذى حدث لمرتضى منصور رئيس النادى الذى تفهم موقف جنش وقبل اعتذاره إلا إن هناك أزمة سيصدم بها النادى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك فى مركز حراسة المرمى بعد اقتراب تعافى جنش من إصابة وتر أكيلس التى لحقت به مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر، وتتمثل الأزمة فى رغبة محمد أبو جبل حارس الفريق فى المشاركة بشكل الأساسى حيث يطمح الحارس فى العودة إلى حسابات المنتخب الوطنى ولكن مشاركة محمد عواد حارس الأبيض بشكل أساسى مع الفريق يحول دون ذلك.

وكشف مصدر مقرب من أبو جبل إن الحارس ينتظر حتى شهر يناير القادم وفى حالة عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض سيطلب من إدارة القلعة البيضاء، السماح له بالرحيل للمشاركة بشكل أساسى مع فريق آخر خاصة إنه تلقى وعداً من أيمن طاهر مدرب حراس الفريق السابق عند ضمه من سموحة بإنه سيحصل على فرصة المشاركة أساسى حتى مع عدم ضم عواد من صفوف الإسماعيلى وهو ما لم يحدث خاصة إن الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو يرى إن عواد يسير بخطى جيدة مع الفريق رغم تذبذب مستوى الفريق بصورة جماعية فى الآونة الأخيرة ولذلك يعد فرص أبو جبل فى المشاركة بشكل أساسى ضئيلة ومع عودة جنش فى شهر يناير إلى الفريق الأبيض ستنحصر المنافسة بينه وبين عواد على مقعد الحارس الأساسى للفريق وفقا لمصدر بجهاز الأبيض.

وفى هذا الصدد، يرفض مسئولو الزمالك، مناقشة أي أمر فى هذا الإطار خلال الوقت الحالى خاصة إن هناك متسع كبير من الوقت أمام جميع اللاعبين حتى شهر يناير القادم أو نهاية الموسم لتقييم جميع المتواجدين بالفريق ويرفض بشكل مبدئى رحيل أي لاعب فى يناير إلا فى حالة موافقة الجهاز الفنى كما سيكون هناك صعوبة فى الموافقة على طلب أبو جبل حال تقدمه به بشكل رسمى إلى إدارة النادى خاصة إنه مقيد بقائمة الفريق بالبطولة الأفريقية ومن الصعب الاستغناء عن أي لاعب حتى نهاية الموسم للحفاظ على قوام الفريق بالكامل المقيد بها.