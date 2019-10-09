شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يحدد 16 أكتوبر موعداً لعودة العراقى همام طارق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد النادى الاسماعيلى 16 أكتوبر الجارى موعداً لعودة لاعبه العراقى همام طارق للمشاركة فى مباراة حرس الحدود المقبلة .

وغادر القاهرة أمس همام طارق صانع ألعاب النادى الاسماعيلى متوجهاً لبلاده للمشاركة مع منتخب العراق فى استحقاقاته المقبلة .

وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العراقى لكرة القدم يبلغه فيه باستدعاء همام طارق لمواجهة أسود الرافدين مع منتخب هونج كونج المقرر لها 10 أكتوبر الجارى ومباراة منتخب كمبوديا والمقرر لها 15 من نفس الشهر فى تصفيات كأس العالم 2022.

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ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد