شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة من نظيره الإيطالى بنتيجة 3/0 فى سادس جولات كأس العالم المقام فى اليابان .

جاءت نتائج الأشواط كالتالى : 25 /19 , 25 /21 , 25 /22 .

و خاض منتخب مصر للكرة الطائرة الجولات الـ 5 الماضية فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما أول أمس الأثنين لإستكمال مبارايات البطولة .

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ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا.

و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.