شكرا لقرائتكم خبر عن مامادو أنياس ينتظم فى تدريبات الإنتاج الحربى 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو الإنتاج الحربى 16 أكتوبر الجارى موعدًا لعودة مهاجمه مامادو أنياس من موريتانيا بعد المشاركة مع منتخب بلاده .

وغادر القاهرة أمس مامادو أنياس متجهًا لموريتانيا للمشاركة مع منتخب بلاده فى الاستحقاقات المقبلة .

وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطارًا من الاتحاد الموريتانى باستدعاء مامادو أنياس، للمشاركة مع منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولى من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخرًا.

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ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة مساء استعدادًا لمواجهة الفريق البترولى والمقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.