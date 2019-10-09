بيكيتى سيلفا ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى 17 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الإسماعيلى فى تدريبات الدراويش 17 أكتوبر الجارى بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده .
وتلقى النادى الإسماعيلى فاكسًا رسميًا من الاتحاد الغينى يخطره فيه باستدعاء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش، للانضمام للمنتخب لمواجهة إسواتينى فى التصفيات الأفريقية.
وفاز منتخب غينيا بيساو على نظيره ساوتومى وبرينسيب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور التمهيدى “مرحلة المجموعات” بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة فى قطر عام 2022.
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بهدف دون رد بمسابقة الدورى.
وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.
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