"القبطان" يرد على طلب رئيس الزمالك بتأجيل مباراة القمة

علق الفنان نبيل الحلفاوى على مطالبة نادى الزمالك بتأجيل لقاء الأهلى فى القمة بعد لقاء جينيراسيون فوت السنغالى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوى عبر تويتر قائلاً: "‏يا ريت.. الحقيقة أنا لا أميل لأن تكون مباراتنا مع الزمالك هى الأولى بعد فترة انفراط عقد الفريق".

وأضاف نبيل الحلفاوي: "أظن أننا سنكون بحاجة لمباراة أو اثنتين لنستعيد الإيقاع الرائع الذى وصل إليه الفريق قبل التوقف".

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جاء ذلك ردًا على تغريدة أحد متابعيه يسأله: «"يا قبطان هل حضرتك متفق على ان مباراة الأهلى والزمالك أنها تتأجل مع العلم أن الأهلى كان

فى نفس ظروف الزمالك ديه ولعب سموحة بعد كانو سبورت والفرق كان 5 أيام بس!".

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 من أكتوبر الجاري.

وجينيراسيون فوت السنغالى ببطولة الأمم بعد الأزمة التى حصلت بين الفريقين بعدم حضور الفريق السنغالى فى مباراة الإياب الى ملعب برج العرب وانسحابة من اللقاء بسبب تغيير ملعب اللقاء.