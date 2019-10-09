اليوم.. إفريقيا تنتظر نتائج قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال

يقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة فى القرعة، التى تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على النحو التالى:

المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي.

المستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى - الزمالك

أو جينراسيون فوت السنغالي - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.فيتا كلوب الكونغولى – أول أغسطس الانجولى - بلاتينيوم الزيمبابوي - اتحاد العاصمة الجزائري.الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبي.

ومن المنتظر أن تتم طريقة سحب القرعة بوضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء مختلف برقم المستوى، ثم تبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات، قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول.