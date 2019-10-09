اليوم.. محمد صلاح فى القاهرة

كشف الإعلامى مهيب عبد الهادى، عن عودة المحترف الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء رحلته إلى دبي.
وقال عبد الهادى، إن محمد صلاح سيعود إلى القاهرة اليوم بعد إجازته القصيرة فى الإمارات.
وأكد مهيب عبد الهادى، أن محمد صلاح سيعود إلى القاهرة من أجل استكمالعلاجه من إصابته التى لحقت به فى مباراة ليفربول وليستر سيتى بالدورى الإنجليزى.
وأشار مهيب عبد الهادى، إلى أن محمد صلاح استبعد من معسكر منتخب مصر للراحة، وفق تصريحات المدير الفنى حسام البدرى.
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