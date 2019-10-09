رياضة | قرار الكاف بخصوص الزمالك.. من المستفيد والخاسر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار الكاف بخصوص الزمالك.. من المستفيد والخاسر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرار الكاف بخصوص الزمالك نزل كالصاعقة على مسئولي الفارس الأبيض ومشجعيه، وذلك بعدما استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" رسميًا إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.



وفي ظل الاحتفالات المبكرة لجماهير نادي الزمالك بالتأهل، عقب إنسحاب الفريق السنغالي من مباراة الإياب، إلا أن الاتحاد الأفريقي كان له رأي أخر أقلق جماهير الأبيض، عندما أكد الكاف أن قرار التأهل لم يحسم بعد، حتى جاء القرار النهائي بالأمس بإعادة المباراة، وهو الأمر الذي صدم جماهير الزمالك بعدما كانت الجماهير تُمني النفس بحسم التأهل.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" المستفيد والخاسر من قرار الكاف بخصوص الزمالك في التقرير التالي:

المستفيد والخاسر من قرار الكاف بخصوص الزمالك

يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون السنغالي، أكبر المستفيدين بقرار الكاف نظرًا للنتائج السلبية التي يمر بها الفريق مؤخرًا، فبعدما كان سيخوض اللقاء في وقت انتصار الزمالك على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، سيلعب الآن مع الفارس الأبيض بعد تحقيقه فوزًا بشق الأنفس على مصر المقاصة بهدف نظيف، ليواصل بعدها أدائه السلبي بتعادل مخيب بهدف لمثله أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري المصري. Advertisements

سقوط الزمالك لم يتوقف على النتيجة فقط، حيث بدأ النادي في التخبط بداخل إدارته ولاعبيه وجهازه الفني، وظهر ذلك جليًا في التصادم الأخير على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بين محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك، وأمير مرتضى منصور، على خلفية مطالبات جنش بالحصول على راتبه المتأخر.

كما من المنتظر أن تسبق مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والزمالك المنتظر إقامتها يوم 19 من الشهر الجاري، مباراة الإياب المنتظرة أمام الفريق السنغالي المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يعرض لاعبي الزمالك لضغط بدني كبير يجعل مهمتهم صعبة أمام جينيراسيون.

تعرض الزمالك لأي نتيجة سلبية أمام غريمه التقليدي الأهلي قد يضرب استقرار الفريق أكثر بأن يصل لإقالة البرتغالي ميتشو، وهو ما سيجعل الأمور تصب أكثر في صالح الفريق السنغالي.

كما أن الأهلي يمكن أن يكون أحد المستفيدين من قرار الكاف بخصوص الزمالك، وذلك في حالة قرر ميتشو إراحة لاعبيه في مباراة القمة أمام الأهلي، نظرًا لصعوبة مهمة الإياب أمام الفريق السنغالي، في ظل تقدم الأخير بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب.