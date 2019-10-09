رياضة | موعد مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة ألمانيا والأرجنتين بث مباشر beIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة ألمانيا والأرجنتين بث مباشر beIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن إستعدادت المانشافت للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



موعد مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين

تنطلق مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين، في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد الأرجنتين

من المنتظر أن تذاع مباراة ألمانيا والأرجنتين، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق حفيظ دراجي، ضمن إستعدادت المانشافت للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020". Advertisements

هدف كلا المنتخبين من مباراة ألمانيا والأرجنتين

يسعى المنتخب الألماني بقيادة مدربه يواكيم لوف لتحقيق الفوز على راقصي التانجو وديًا، لتجهيز اللاعبين معنويًا وبدنيًا لمباراة إستونيا المقبلة في تصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2020، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، لمواصلة استعدادته القوية تمهيدًا للمحافل المقبلة من أجل الوقوف على القوام الرئيسي للمنتخب.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا:

في حراسة المرمي: مانويل نوير.

في الدفاع: كوليسترمان - جوناثان تاه - نيكولاس سولي - نيكلاس ستارك.

في الوسط: جوليان براندت - كاي هافيرتز - جوشوا كيميتش.

في الهجوم: ماركورويس - لوكا فالدشميدت - سيرجي جنابري.

التشكيل المتوقع منتخب الأرجنتين:

في حراسة المرمي: ماركيسن.

في خط الدفاع: فويث - نيكولاس أوتامندي - تاجليافيكو - روجو.

في خط الوسط: دي بول - كوريا - لياندرو باريديس - روبرتو بيريرا.

وفي الهجوم: ديبالا - لاوتارو مارتينيز.