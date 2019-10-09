جمعة ينتقد «حسام البدري» : لا يجوز منح " محمد صلاح " شارة قيادة المنتخب في وجود فتحي

الموجز

اعترض كابتن وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق علي قرار حسام البدري منح شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة لنجم المنتخب " محمد صلاح " .

وقال " جمعة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " اللعيب" , والمذاع عبر فضائة " mbc مصر " : لست مع قرار إعطاء الشارة لمحمد صلاح في وجود أحمد فتحي، ولا يجوز إعطاء شارة منتخب مصر للاعب أخر في وجوده .

يرى وائل جمعة أن زميله السابق بصفوف الأهلي أحمد فتحي هو الأحق بارتداء شارة قيادة المنتخب.

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في سياق آخر قال مدافع الأهلي السابق "كل المؤشرات تقول أن ريني فايلر مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية بالنادي".

وواصل المدافع الدولي السابق "لقد درس فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاجه وإدارة النادي وفرت له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد كلًا من يعمل بداخله".