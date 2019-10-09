خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة القمة : نخشى على اللاعبين من تعرضهم للإصابات قبل مواجهة جينيراسيون

الموجز كشف الكابتن خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقية وراء طلب نادي الزمالك بتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي وذلك بعد قرار اعادة مباراتهم أمام نادي جينيراسيون فوت. و قال "الغندور" خلال تقديم برنامج " الزمالك اليوم " والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " : الزمالك لا يخاف مواجهة الأهلي بالوقت الحالي، ولكن هذا سيكون في إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت ,و خايف من تعرض أي لاعب للإصابة في مباراة القمة قبل مواجهة جينيراسيون فوت، خاصة أن هذه المواجهة مباراة كرامة للزمالك .

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