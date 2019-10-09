شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميًا لرجال الإسكواش، طارق مؤمن المصنف الثالث، إلى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجارى. وفاز الشوربجى فى مباراة دور الـ16 على منافسه النيوزيلاندى كاميل جرايسون بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 42 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-7, 12-10 . غيما تغلب طارق مؤمن على منافسه الألمانى رفائيل كاندرا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-6, 12-10. كان الثنائى المصرى زاهد سالم ومازن هشام قد ودعا البطولة من دور ال16 عقب الخسارة، حيث خسر مازن هشام أمام المخضرم بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-2, 12-10, 11-8. فيما خسر زاهد سالم أمام الألمانى المخضرم سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط أيضا فى مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 6-11, 11-7. Advertisements وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وكان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى. أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك فى نسخة 2017.

طارق مؤمن 1



طارق مؤمن 2



محمد الشوربجى 2



محمد الشوربجى

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