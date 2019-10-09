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الزمالك أمام وداد سمارة المغربى فى البطولة الأفريقية لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأربعاء، فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك نظيره وداد سمارة المغربى فى إطار ختام الدور الأول التمهيدى للأبيض فى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر .

ويعول الزمالك فى هذه البطولة على اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة مصل أحمد الأحمر ويحيى الدرع ومصطفى تامر "دونجل" فضلاً عن كريم أيمن.

وشهد مشوار الزمالك فى البطولة تحقيق الفوز فى مواجهتين على كلا من، ديسبورتيفو الرأس الأخضر 45 / 25 قبل أن يهزم النجم الكونغولي 41 / 26 في ثان لقاءاته، ليلتقى فاب الكاميرونى أمس الثلاثاء .

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تضم قائمة الزمالك كلاً من، أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيى الدرع- على هشام- مصطفى خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفى دونجل- وسام نوار- هشام شديد.

يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

 

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